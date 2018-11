Sbanda e si schianta contro â€‹i cartelli sul marciapiede, poi scappa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA – Tragedia scampata a Macerata, in via Carducci, dove ieri sera un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro le insegne del marciapiede. Ad essere abbattute, fortunatamente, solo le insegne pubblicitarie, ma se ci fossero stati dei pedoni sarebbe stato un dramma. Erano circa le 21.30 quando i residenti hanno sentito un forte rumore provenire dalla strada. Dopo lo scontro, però, l’automobilista ha pensato bene di non fermarsi per vedere i danni causati, ma ha fatto retromarcia e si è dato alla fuga.