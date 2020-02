La piccola ha fretta di nascere, parto in casa per la figlia di mister Castori

MACERATA - La attendevano da più di 40 settimane, il tempo gestazionale era scaduto tanto che, se non fosse nata spontaneamente, era fissato per domani il ricovero per procedere al parto indotto. Invece poi tutto è successo all’improvviso, in piena notte, e come nelle più belle delle favole la piccola è nata così in fretta che non ha dato il tempo a mamma Silvia Castori e papà Michele Vissani di arrivare in ospedale, a Macerata. E’ nata così, in casa dei genitori, Elisabetta, la secondogenita della coppia, lui avvocato di San Severino, lei figlia dell’allenatore Fabrizio Castori. Pesa 3,4 chili, ed è venuta al mondo alle 2,40 di ieri mattina.



Silvia ha avuto le contrazioni in piena notte e ha subito chiamato il 118. Immediatamente sono arrivati sul posto i sanitari che al loro arrivo hanno ritenuto di procedere con il parto in casa visto che la nascita era praticamente imminente. Subito dopo mamma e figlia sono state trasferite in ambulanza all’ospedale di Macerata e prese in carico dal reparto di ostetricia e ginecologia. Entrambe stanno bene. Fondamentale è stato l’intervento dell’emergenza il cui personale, da circa due anni, viene sottoposto a corsi di formazione obbligatoria permanente proprio per essere abilitati all’assistenza al parto e al trasporto di mamma e neonato. Anche perché, come hanno dimostrato Elisabetta e mamma Silvia, il parto può avvenire anche in pochissimo tempo, in qualunque luogo. «Voglio ringraziare di cuore la Croce Rossa - ha detto ancora emozionato dopo una notte insonne Michele Vissani, papà della piccola -. Senza di loro non avremmo saputo cosa fare». Elisabetta è la quarta nipote dell’allenatore di calcio Fabrizio Castori, che ha guidato l’Ascoli calcio oltre che il Carpi in serie A e Cesena, Salernitana, Piacenza e attualmente il Trapani in Serie B (ieri il mister era impegnato nella partita contro il Cittadella). La piccola sarà una delle poche che potrà vantare, nel 2020, sui suoi documenti San Severino come comune di nascita. La coppia, come si diceva, ha già un altro figlio, Luca, di 9 anni, felicissimo di poter finalmente abbracciare la sorellina tanto attesa. © RIPRODUZIONE RISERVATA