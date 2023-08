MACERATA Con il San Giuliano dei bambini si sono ieri ufficialmente aperti i festeggiamenti per il patrono a Macerata. Piazza della Libertà gremita di piccoli con animazione, truccabimbi, zucchero filato, gelato e pizza. Anche oggi ci saranno iniziative: musica e intrattenimento, sempre in piazza della Libertà, alle 21, con l’Alceo Swing Band e alle 22 con il Family Show.

Il clou da domani pomeriggio con il via alla tradizionale fiera di San Giuliano con 300 bancarelle che dal pomeriggio riempiranno il centro storico, corso Cavour, viale Puccinotti, viale Trieste, piazza Mazzini, piazza Annessione, via Garibaldi, via Tommaso Lauri, via Matteotti e piazza Cesare Battisti. Un occhio sarà rivolto al cielo visto che le previsioni parlano di possibile pioggia ma la fiera si svolgerà comunque, come avvenuto anche in passato. In piazza della Libertà, alle 17 di domani è prevista l’apertura della bancarella delle tradizioni del Cif con la presentazione di “Un’etichetta per san Giuliano” opera dell’artista Valerio Valeri e, dalle 18, con la vendita del fischietto in terracotta. A proposito di fischietti, il tradizionale oggetto di San Giuliano fa bella mostra di sé in tantissime vetrine del centro storico che hanno come sempre aderito all’iniziativa del Centro Italiano Femminile.

Alle 19 di domani spettacolo delle Koreos Majorette che si esibiranno per le vie del centro storico con partenza dai Cancelli di piazza Annessione mentre alle 21, in piazza della Libertà, concorso nazionale Miss Blumare e alle 22.45 Dj Set Luca Moretti e Nicola Pigini. Fino al 31 agosto alla Galleria degli Antichi forni verrà allestita, su iniziativa della Pro loco Macerata, la mostra d’arte “Triennale del colore”, quest’anno dedicata all’arancione, con la partecipazione di numerosi artisti.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 17.30 alle 19.30. Il 31 agosto, nel giorno di San Giuliano, oltre al proseguimento della tradizionale fiera, il programma dei festeggiamenti si concluderà alle 20, sempre in piazza della Libertà, con la presentazione di alcune squadre sportive della città, tra cui la Maceratese Calcio, la Cbf Balducci di volley femminile e Macerata Pallavolo di volley maschile e alle 22 gran finale con 90 Mania, uno show che è un concentrato di energia e puro divertimento, un viaggio con musica, balli e canzoni nei mitici anni ’90 per un pubblico di tutte le età. In occasione delle festività di San Giuliano, i centri di raccolta rifiuti di Fontescodella e di Piediripa e il centro del Riuso e gli sportelli InformAmbiente centrale e di Piediripa rispetteranno la chiusura al pubblico.

Si svolgerà, invece, regolarmente la raccolta “porta a porta” dei rifiuti così come indicato nell’Ecocalendario a disposizione dei cittadini. Giovedì 31 agosto, quindi, in tutta la città verranno prelevati i rifiuti cartacei mentre solo per il centro storico verrà ritirato il sacchetto rosso (pannolini e pannoloni).