Salsicce alla salmonella nel discount: denunciati il gestore e il produttore

MACERATA - Salsicce contaminate da salmonella messe in vendita in un discount, due persone denunciate. È l’esito di un accertamento eseguito dai carabinieri del Nas in una macelleria che si trova all’interno di un discount della provincia. Durante l’ispezione i militari hanno eseguito un campionamento del lotto di salsicce esposte alla vendita al pubblico per poi inviarle in laboratorio dove le analisi hanno evidenziato la presenza di salmonella. Secondo la normativa vigente che prevede i limiti di contaminazione microbica, nei cibi posti in vendita la salmonella non deve esserci affatto, per questo motivo sono stati denunciati a piede libero il titolare della macelleria che si trova all’interno del discount e il produttore delle salsicce.