MACERATA - Grande festa nella Casa Salesiana San Giuseppe – Casa Futuro a Macerata. Ieri è arrivata ufficialmente la nuova comunità di suore: si tratta delle Figlie di Maria ausiliatrice. La cerimonia è avvenuta alla presenza del vescovo Nazzareno Marconi che ha celebrato la santa messa prima del momento conviviale.

«Da parte mia e dell’amministrazione - il commento dell’assessore Andrea Marchiori - c’è grande felicità per la Casa dei Salesiani che si arricchisce di questa nuova esperienza. È un valore aggiunto per tutta la città perché una casa è ricca quando è abitata e il fatto che l’istituto sia abitato da tanti ragazzi ed educatori è la testimonianza di una ricchezza per tutto il territorio». Era stato il direttore della comunità Salesiana di Macerata, don Francesco Paolo Galante, a sottolineare l’importanza di questo arrivo in occasione del 150esimo anniversario dalla fondazione dell’istituto. «L’arrivo delle nostre consorelle - dice - è per noi davvero un segno di cura e di custodia della famiglia salesiana. La condivisione della liturgia quotidiana e della missione comune insieme a tante famiglie, a tanti giovani e a tutti coloro che da più di cento anni danno vita alla realtà salesiana di Macerata sarà il volto nuovo di una storia antica ma pur sempre attuale». Ieri la cerimonia si è svolto nella chiesa Don Bosco insieme a suor Maria del Rosario García Ribas, vicaria generale dell’istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice e suor Gabriella Garofoli, dell’ispettoria Romana Fma. Insieme a loro le tre consorelle di Macerata: suor Ilaria Balducci, direttrice della nascente comunità, suor Adele Brugnoni e suor Franceschina Giancola.