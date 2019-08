Rubano una bici elettrica: due fratelli incastrati dalle videocamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Bici elettrica rubata a un pakistano, finiscono nei guai due fratelli maceratesi. L’episodio è avvenuto venerdì scorso, quando la vittima del furto, un 41enne, ha telefonato al 113 chiedendo aiuto. «Sono in via Roma, ho accompagnato mia moglie a una visita medica - ha raccontato il pakistano all’operatore -. Avevo lasciato la bici qui fuori, ora non c'è piùA seguito della segnalazione alla polizia da parte del pakistano, sono cominciate le attività di indagine. Agli agenti non è sfuggita la presenza delle telecamere di un esercizio commerciale e proprio la visione dei filmati ha dato una svolta alle indagini. I poliziotti hanno subito riconosciuto l’autore del furto: un giovane già noto alle forze dell’ordine. Subito rintracciato, ha ammesso di essere il colpevole, ma nel suo appartamento non c’era traccia della bicicletta. Il 27enne ha detto che probabilmente era stata presa dal fratello di 25 anni. I due fratelli maceratesi, con precedenti per danneggiamento, furto di auto e guida senza patente, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.