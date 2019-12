Macerata, rubano il bancomat dalla cassetta della posta e si fanno dire il pin al telefono: anziana derubata

MACERATA - A guardare i dati diffusi negli ultimi due anni dalle forze dell’ordine, la truffa rappresenta il reato con il maggior indice di aumento percentuale. E la provincia di Macerata non fa eccezione

Nel capoluogo ad una donna è stata sottratta la tessera bancomat e poi il codice pin, così sono stati effettuati diversi prelievi in più sportelli. La poveretta ha riferito quanto accaduto alle forze dell’ordine nella speranza di riavere il maltolto. È stato scoperto che mani ignote hanno rubato dalla cassetta della posta all’ingresso dell’abitazione della donna una lettera della sua banca contenente la nuova tessera bancomat.

Chiaramente nella busta non c’è il codice pin, che viene comunicato direttamente all’intestataria del conto corrente. Ma i truffatori hanno telefonato alla donna e, grazie alle informazioni bancarie di cui sono venuti in possesso, forse spacciandosi proprio per dipendenti dell’istituto di credito, si sono fatti riferire il codice pin. E nel giro di poche ore hanno effettuato diversi prelievi in più sportelli bancomat di Macerata. Cosa che è emersa quando la vittima della truffa, insospettita, si è rivolta alla banca alla riapertura della filiale.



