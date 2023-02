MACERATA - Alle battute finali i lavori per la realizzazione di una rotatoria lungo la strada Carrareccia. Il collegamento spesso teatro di incidenti nel capoluogo dovuti anche alla velocità sostenuta degli automobilisti, è pronto a diventare più sicuro. In via di ultimazione infatti la rotatoria realizzata da Banca Macerata che sarà anche la via di accesso alla nuova struttura dell’istituto di credito che inaugurerà proprio oggi. Un intervento che ha permesso poi al Comune di intervenire, a proprie spese, per la sistemazione dei sottoservizi nella stessa area.



Occhio alla sicurezza stradale, dunque, in un momento in cui stanno per partire anche i lavori di sistemazione di via Verga, nel lato interessato dalla frana. Lavori che ammontano a circa 630mila euro a carico del Comune. Ma andiamo per ordine. La rotatoria sulla Carrareccia infatti rappresenta soprattutto una risposta alla cittadinanza che spesso lamentava la poca sicurezza lungo il tratto stradale. «È sì funzionale anche all’accesso alla nuova sede di Banca Macerata - dice l’assessore ai Lavori pubblici del Comune, Andrea Marchiori - ma è anche una opportunità in più sulla strada a rischio di incidenti per via soprattutto dell’eccesso di velocità che, sommata alle intersezioni lungo il tratto, la rendono in qualche caso davvero problematica. Molti residenti ci hanno chiesto più volte di aumentare gli accertamenti da parte della polizia locale per verificare la velocità dei veicoli. In alcune situazioni le auto eccedono nella velocità e rendono pericolosa la percorrenza dei residenti».

Il rallentamento



La nuova rotatoria quindi obbligherà gli automobilisti a rallentare, trasformando così in più sicuro il flusso della circolazione. L’assessore evidenzia poi lo stile dei lavori. «È stata anche realizzata in modo conforme alla zona e in maniera ben fatta. È un’opera di cui si è fatta carico la Banca Macerata in convenzione con Regione, Comune e Anas. Oltre al fatto della viabilità, esprimo il mio sincero gradimento anche per l’architettura della nuova sede dell’istituto di credito che, non essendo in un contesto commerciale, doveva essere realizzata nel modo più accattivante possibile rispetto a un capannone industriale e ci sono riusciti». La sicurezza della Carrareccia è di fondamentale importanza anche in vista della realizzazione del nuovo ospedale in zona La Pieve. «La strada regionale sarà una via di collegamento anche con il futuro nosocomio e con la bretella di Campogiano, quindi la Carrareccia più sicura acquista una rilevanza maggiora rispetto a quella che ha tuttora. Inoltre, in occasione della costruzione della nuova banca, abbiamo fatto un’opera decisamente importante con il rifacimento della condotta fognaria che da Corneto scende a valle, il cui costo è stato di circa 140mila euro. In quella zona c’era una condotta con tecniche costruttive ormai obsolete».

La riqualificazione di via Tucci



Oltre alla Mattei-La Pieve, il Comune sta portando avanti anche la riqualificazione dell’asse viario successivo, tanto che a breve partirà l’appalto per via Tucci, la cui sede stradale è decisamente deteriorata, rotatoria compresa. È in fase di progettazione la via di collegamento per Villa Potenza che compete alla Regione. Mentre, per quanto riguarda sempre il Comune, «è stata già appaltata e i lavori inizieranno a breve l’opera di rifacimento di via Verga, nel tratto in frana, sul lato della pista di pattinaggio. Si tratta di un lavoro da 630mila euro e prevede un intervento di riqualificazione per il contenimento del terreno in frana e il completo rifacimento della sede stradale e del marciapiede che oggi non esiste. In questo modo andrà a incrementare i camminamenti in quel tratto. Andrà poi in opera entro l’anno anche via Pirandello, un’altra strada molto danneggiata». Sistemare i manti stradali e aggiungere lo spazio per i marciapiedi dove non ci sono, significa infatti evitare incidenti non solo tra automobilisti ma anche con i pedoni.