Il sindaco Carancini paga le quote ed evita l'esclusione dal Pd

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Il sindaco di Macerata ha versato quanto richiesto dal Pd raccogliendo nei fatti la proposta di mediazione appena avanzata dal segretario regionale dem Giovanni Gostoli ed evitando così l’uscita dall’elenco degli iscritti annunciatagli dalla commissione provinciale di garanzia appunto per il mancato pagamento delle quote dovute in quanto amministratore.