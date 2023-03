Non rispetta le norme sulla salute dei dipendenti: chiuso un ristorante a Matelica. Multa di 20mila euro

MATELICA- Non rispettava le norme per salute dei propri dipendenti e per questo motivo un ristorante cinese di Matelica è stato chiuso dai Carabinieri. L'indagine è arrivata a seguito dei controlli che periodicamente vengono svolti sul territorio.

Le sanzioni

Nella circostanza è stata denunciata una donna di 35anni di origine cinese (la titolare del ristorante) mentre in conseguenza della chiusura è scattata anche una sanzione di 20mila euro.