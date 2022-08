CIVITANOVA - Riprenderanno lunedì i lavori per il completamento della rotatoria provvisoria sul tratto finale della SS77 da parte dell’impresa aggiudicataria, la Gatti e Purini Snc. La struttura andrà a sostituire l’attuale semaforo e consentirà un migliore raccordo tra la superstrada e la ex Statale 16 Adriatica, evitando il formarsi di lunghe code di automobili.





Per consentire all’impresa di allestire la fase conclusiva del cantiere, il comando della polizia locale e l’Anas hanno pubblicato le rispettive ordinanze per le necessarie modifiche alla viabilità. I lavori sono in avanzata fase di esecuzione, essendo state realizzate la rampa bypass lato Sud e parte del sottofondo della rotatoria stessa. In vista dunque della ripresa dell’intervento dopo una pausa opportuna a non creare disagi durante il periodo del maggior afflusso turistico, scatta da lunedì l’ordinanza per la disciplina della circolazione stradale per una durata di circa 20 giorni. «Come avevo annunciato qualche giorno fa, siamo in dirittura d’arrivo per consegnare un’opera pubblica fondamentale per la viabilità di Civitanova – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica -. Era necessario intervenire senza ulteriori attese per snellire il traffico sulla Strada statale 16 Adriatica. In accordo con l’Anas, durante i mesi estivi i lavori sono stati sospesi per evitare disagi ed ora riavviamo il cantiere per un celere completamento. Probabile possano crearsi situazioni di difficoltà in questi giorni, ma cercheremo di intervenire e di disciplinare il transito dei veicoli in base all’occorrenza».

La segnaletica

Il Servizio comunale dei viabilità provvederà all’installazione della segnaletica verticale indicante anche le principali direzioni di marcia. In allegato i provvedimenti. Traffico chiuso sulla Ss77, direzione Ancona, sia sulla rampa di uscita che di ingresso, da lunedì 29 agosto fino alle ore 24 del 20 settembre e comunque fino al termine dei lavori. L’afflusso veicolare verrà pertanto deviato come di seguito indicato: direzione obbligatoria a destra per i veicoli in uscita dalla rampa bypass lato sud SS77; direzione obbligatoria a destra per tutti i veicoli in uscita da via Fontanella; divieto di accesso sulla SS77 per tutti i veicoli provenienti da sud che circolano in via Martiri di Belfiore.



Inoltre, ingresso alla SS77 per i soli veicoli che provengono da Nord; doppio senso di circolazione in via Martiri di Belfiore con direzioni di marcia consentite solo verso Nord e verso Sud nel tratto corrispondente all’innesto della SS77 con la Ss16. Il traffico verrà canalizzato mediante l’utilizzo della rotatoria di via Indipendenza e la rotatoria di via Aldo Moro. Verrà disattivato l’impianto semaforico attualmente presente nell’incrocio tra la Ss77 e la exSs16 fino all’entrata in funzione della rotatoria.