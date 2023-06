MACERATA L’estate è il momento del riscatto per i paesi del cratere. L’entroterra ferito dal sisma si rialza con l’arrivo del bel tempo, mantenendo il suo appeal nei confronti di turisti italiani e stranieri, nonostante le ferite ancora evidenti. Un trend che si conferma anche quest’anno: sebbene la partenza sia stata con il freno a mano tirato, a causa delle piogge che hanno preceduto l’estate, ora la situazione sembra essersi sbloccata ed è di nuovo boom di prenotazioni. A fare da traino non manca, come ogni anno, la fioritura di Castelluccio di Norcia.

«Quest’anno abbiamo registrato un ritardo nel decollo della stagione a causa del meteo - commenta il sindaco di Pioraco, Matteo Cicconi -. Il nostro paese, però, in questo periodo, è sempre ricco di turisti: il sentiero de Li Vurgacci è tra i più gettonati, soprattutto dopo il restyling che ha visto la sistemazione delle balaustre e le targhe con le indicazioni delle specie degli alberi». E se da un lato il turismo rappresenta la rinascita per le zone che attendono di essere ricostruite, dall’altro il boom di prenotazioni sono la cartina tornasole del potenziale che il cratere potrebbe avere una volta ricostruite le strutture per far alloggiare i turisti. La mancanza di alloggi, infatti, rappresenta un problema, tanto che il Comune di Pioraco ha deciso di far incontrare la domanda e l’offerta tramite l’Ufficio turistico comunale.

C’è poi chi sceglie di trascorrere qualche giorno di relax tra le terme di Sarnano e gli spazi verdi della montagna. E chi preferisce alloggiare a contatto con la natura, scegliendo le aree attrezzate come Base Camp 1070 a Bolognola. «Il maltempo ci ha fatto partire con un mese e mezzo di ritardo - dice Antonella De Santis che gestisce il campeggio -, quello che stiamo facendo ora è ciò che abbiamo fatto lo scorso anno a maggio. Ma per luglio e agosto ci sono già diverse prenotazioni, dunque siamo ottimisti. Se il meteo sarà clemente riusciremo ad avere una buona stagione». Poi fa il punto sugli arrivi: «Gli italiani arrivano soprattutto da Lazio, Romagna e Toscana. Gli stranieri che si muovono soprattutto in settimana da Olanda, Francia e Germania».

Stessi dati arrivano da Fiastra dove il lago e il sentiero delle Lame Rosse fanno la voce del leone. «Negli ultimi dieci giorni c’è molto movimento - dice Emanuela Leli che gestisce l’area del lago -, nei weekend si lavora molto bene. La presenza infrasettimanale è data maggiormente dagli stranieri e questo ci fa piacere. Il paese paga lo scotto dell’assenza di strutture ricettive, ma ci auguriamo che i fondi del Pnrr riescano a coprire questo gap».

Intanto arrivano le prenotazioni: «Si stanno muovendo anche per luglio e agosto: lavoriamo molto con chi va in bici e a piedi lungo il cammino delle terre mutate e il grande anello dei Sibillini. Molti sarebbero arrivati già da maggio, ma il maltempo li ha costretti a posticipare l’arrivo. Ora si aggiunge anche la fioritura di Castelluccio che traina gli arrivi».

E poi ci sono gli impianti di Bolognola e Frontignano, gestiti da Francesco Cangiotti. «Stiamo definendo il calendario per i mesi di luglio e agosto - dice - torneranno le osservazioni delle stelle, le cene con gli chef stellati e quelle in quota. Stiamo aspettando le autorizzazioni che dovrebbero arrivare il 7 luglio per iniziare i lavori alla pista di downhill sulle Saliere a Frontignano che potrebbe essere pronta già da agosto. In quel mese gli impianti saranno aperti tutti i giorni».