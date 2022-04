Rilancio del centro, al via la stagione dei grandi eventi con arte e cultura in primo piano

MACERATA - Weekend festivo di Pasqua che segue la settimana delle lauree universitarie in presenza e che fa da apripista alla stagione degli eventi e manifestazioni primaverili che animeranno Macerata prima dell’estate dedicata alla stagione lirica. E che sono destinati a segnare la ripresa anche di flussi turistici importanti dopo i due anni legati a Covid e restrizioni.

Si inizia dalla Pasqua che vedrà, come accaduto in passato, la cultura protagonista visto che a Palazzo Buonaccorsi, da giovedì scorso e fino al 26 giugno sarà visitabile la mostra Vitalismi, che celebra l’arte di Wladimiro Tulli.



È inoltre visitabile fino al primo maggio “Raffaello: Una mostra impossibile” al Corridoio Innocenziani dello Sferisterio. I Musei civici di Palazzo Buonaccorsi e lo Sferisterio rimarranno aperti anche i lunedì festivi del 18 e del 25 aprile oltre che la domenica di Pasqua. Palazzo Buonaccorsi e lo Sferisterio saranno visitabili tutti i giorni (ore 10-13 e 14,30-18,30). Visite guidate tutti i giorni alla Torre civica (ore 10,30-12 e 15-16). Il parco archeologico di Helvia Ricina, a Villa Potenza, sarà visitabile nei fine settimana (sabato, domenica e i due lunedì festivi) dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Aperto dal martedì al venerdì il Museo di Storia Naturale con orario 10-13 e 15-17.30 mentre il sabato sarà visitabile dalle 10 alle 13.

Altro grande appuntamento calendarizzato ad aprile sarà la 32^ edizione del Carnevale Maceratese che andrà in scena nell’insolita data di domenica 24 e che ha visto un cambio in corsa per quanto riguarda la madrina: l’annunciata Valentina Vezzali, sottosegretario allo Sport che aveva dato la sua adesione alla manifestazione, per impegni istituzionali ha dovuto dare forfait e gli organizzatori della Pro loco di Piediripa hanno immediatamente trovato una sostituta sempre in ambito schermistico con la campionessa olimpica Elisa DI Francisca, anch’essa marchigiana doc ed ex fiorettista.



La Di Francisca, oltre al palmares agonistico fatto di vittorie mondiali ed europee, si è distinta anche nel ballo partecipando nel 2013 al programma televisivo “Ballando con le stelle”, vincendo la competizione insieme al ballerino Raimondo Todaro. La presenza di carri allegorici, bande, gruppi mascherati fa del Carnevale Maceratese un appuntamento di richiamo non solo per i maceratesi ma anche per tante persone che arriveranno dall’hinterland territoriale. Maggio si aprirà all’insegna dell’iniziativa di respiro nazionale “Macerata Racconta” che dal 2 all’8 farà del capoluogo il punto di riferimento culturale italiano con questa manifestazione giunta all’undicesima edizione. Il calendario prevede 48 appuntamenti tra incontri letterari, spettacoli, mostre e laboratori con oltre 60 prestigiosi ospiti tra i quali Serena Dandini, Marco Damilano, Piergiorgio Odifreddi, Daria Bignardi, Paolo Nori, Michela Marzano, Gino Castaldo, Giuseppina Torregrossa, Pietrangelo Buttafuoco, Chiara Valerio.

Gli eventi in programma si svolgeranno in dieci location, prevalentemente in centro occupando diversi luoghi quali il teatro Lauro Rossi e quello della Filarmonica, il cinema Italia, le sale Auditorium e Castiglioni della Biblioteca Mozzi Borgetti, la galleria Antichi Forni e le librerie maceratesi. Come in una sorta di staffetta ecco che Macerata Racconta passerà il testimone alla Festa dell’Europa, in programma nella settimana dal 9 al 15 maggio. Al suo interno c’è il tanto atteso appuntamento con gli Aperitivi europei che vedranno una sessantina di locali della città preparare gustosi cocktail e piatti dei vari Paesi che compongono la comunità europea: saranno quattro i giorni dedicati agli Aperitivi, esattamente dall’11 al 14 maggio e ciò favorirà l’afflusso di migliaia di persone visto il successo avuto nelle precedenti edizioni.

Giugno sarà invece il mese di Musicultura, appuntamento con la musica d’autore che darà una ribalta nazionale anche mediatica a Macerata. Dal 20 al 25 giugno la 33^ edizione della kermesse vivrà la sua fase conclusiva, con gli addetti ai lavori e gli appassionati da tutta Italia che convergeranno in città per godere degli spettacoli allo Sferisterio e per immergersi nelle atmosfere della Controra in centro storico.

