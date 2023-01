MACERATA - Scoperto il vandalo che rigava le auto dei residenti in centro così come sanzionato il proprietario di un cane che ha morso un altro animale e il suo padrone. Resta stabile il numero degli incidenti stradali, anche se l’inizio del 2023 mostra una preoccupante impennata: viale Indipendenza e la strada Carrareccia sono tra le arterie maggiormente monitorate in questi ultimi mesi. Sono passaggi del report che è stato presentato da parte della polizia locale sulla ampissima mole di lavoro svolta nel 2022.

Interventi che non hanno riguardato solo sanzioni o multe per divieti di sosta e velocità ma anche ambiente, rifiuti, viabilità, infortunistica e attività di polizia giudiziaria. Ad illustrare i risultati ottenuti nel 2022, l’anno della ripartenza dopo il Covid, è stato il comandante Danilo Doria, affiancato dai due vice Fabrizio Calamita e Fiorenzo Fiorani e con la presenza del sindaco Sandro Parcaroli e dell’assessore al decoro urbano Paolo Renna. I controlli effettuati su tutto il territorio comunale sono stati 70.542, le violazioni al codice della strada 13.865, 10.123 le infrazioni rilevate. «Tra gli episodi che vorrei sottolineare –ha detto Doria- quello legato al vandalo che in città aveva rigato le auto di ben 7 residenti del centro storico. Ebbene, grazie alle indagini e all’ausilio delle telecamere siamo risaliti all’autore di questi ripetuti gesti che abbiamo denunciato ed il responsabile ha poi risarcito tutti i danni che aveva effettuato». Gli incidenti stradali rilevati sono stati in totale 276, 91 con feriti e uno mortale. «Sugli incidenti stradali – ha ribadito il comandante Doria- dei 276 complessivi registrati 10 li abbiamo risolti risalendo al responsabile senza l’arrivo sul posto della pattuglia e 35 sono quelli che, arrivati sul posto, con l’ausilio delle telecamere siamo riusciti a risalire al responsabile». Per quanto riguarda le informative all’autorità giudiziaria due hanno riguardato lesioni personali stradali gravi, 10 per guida in stato di ebbrezza, uno per guida in stato di alterazione in seguito ad uso di sostanze stupefacenti, 36 per altri reati. Trentotto le persone denunciate (tra cui 2 minori), una arrestata, 13 i sequestri di polizia giudiziaria. Particolarmente monitorata negli ultimi mesi è stato viale Indipendenza, visto le molte segnalazioni arrivate dai cittadini. «L’infortunistica è in linea con i dati del 2021 che avevano registrato 270 incidenti stradali - ha detto il vicecomandante Fiorenzo Fiorani - anche se c’è un dato allarmante in questi primi 22 giorni del 2023 che ha visto registrarsi ben 27 incidenti. Così come è decisamente troppo alto il numero delle persone coinvolte che sono state 676».



«Va detto che i rilievi che effettuiamo - ha aggiunto Fiorani per l’80% riguardano strade urbane il restante extraurbane, con la Carrareccia che risulta tra le arterie con più incidentalità». Sono stati 4 i verbali di accertamento per violazioni a proprietari di cani. «Purtroppo poi siamo dovuti intervenire di recente per l’aggressione in viale Indipendenza – ha ricordato il vicecomandante Calamita - di un cane che girava libero verso un altro cane di piccola stazza: il proprietario lo aveva preso in braccio per evitare il contatto con l’altro animale che invece è saltato addosso mordendo cane e padrone. Noi abbiamo provveduto al momento con una sanzione amministrativa».