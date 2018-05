Riforniva di eroina la città ogni due settimane: arrestato il corriere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA – Prosegue l’operazione “Nigerians” dei carabinieri di Macerata: preso il corriere che riforniva di eroina la piazza di Macerata.Si tratta del 27enne nigeriano Roland Ezeikel, che ogni settimana ingoiava 150-200 grammi di eroina in ovuli per poi partire da Napoli alla volta di Macerata in treno o in autobus. L’uomo è stato individuato e bloccato in un appartamento di Forcella dai Carabinieri di Macerata, in collaborazione con i militari di Roma Montesacro e di Casal di Principe (Caserta), ora è rinchiuso a Poggioreale.