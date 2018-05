Riconosciuto nelle immagini di un altro colpo: rapinatore arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - A conclusione di complesse indagini condotte dalla polizia e coordinate dalla procura della Repubblica, gli uomini della Squadra Mobile diretta dal vicequestore Alessandro Albini, hanno individuato l’autore della rapina compiuta il 16 settembre 2016, all’agenzia della Banca di Macerata, in corso Cairoli. Al rapinatore, 50enne di origini napoletane, residente fuori regione, si è giunti attraverso una minuziosa ricostruzione, con l’acquisizione di numerose testimonianze e l’ esame di tutte tracce lasciate dal malvivente. L’ipotesi investigativa è stata suffragata anche da una comparazione effettuata tra le immagini riprese dalle telecamere della banca con quelle di un’altra banca del Fermano dove, nello scorso aprile, l’uomo fu arrestato per un’altra rapina. La corrispondenza delle immagini non lasciavano dubbi sul fatto che si trattasse dello stesso rapinatore, ora in carcere.