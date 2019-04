Ricatto hot alla minorenne: «Vieni a letto con me o pubblico in rete le tue foto»

di Benedetta Lombo

MACERATA - Si conoscono su un sito di incontri poi la minaccia: «Vieni a letto con me o pubblico foto e video in cui sei nuda sul web». Vittima una minorenne, a processo invece c’è un pakistano di 23 anni imputato per tentata violenza sessuale. La vicenda risale al 2016 e ieri mattina è stata rievocata in aula dalla stessa vittima. Erano i giorni di Natale di tre anni fa quando la ragazza, all’epoca minorenne, aveva conosciuto su due siti per incontri un giovane «di carnagione scura e capelli scuri».