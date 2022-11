​Macerata, il rettore McCourt ospita i presidi di Marche, Abruzzo e Umbria: tanti i temi sul tavolo

MACERATA- Il rettore dell’Università di Macerata, John McCourt, ha ospitato oggi i colleghi rettori degli atenei delle Marche, Abruzzo e Umbria. La lunga e proficua riunione è stata l’occasione per ribadire l’importanza di un approccio comune alle tante sfide in atto. E’ stato auspicato da tutti i presenti una più stretta collaborazione per il bene delle comunità studentesche, per servire meglio il territorio e realizzare progetti di sviluppo comuni in un momento di forte transizione.



I presenti

Erano presenti i rettori Edoardo Alesse (L’Aquila), Giorgio Calcagnini (Urbino), Sergio Caputi (Chieti), Gian Luca Gregori (Università Politecnica delle Marche), Dino Mastrocola (Teramo), Maurizio Oliviero (Perugia), Claudio Pettinari (Camerino).



“La nostra Università, come quelle guidate dai miei colleghi - commenta il rettore John McCourt - è profondamente inserita nel territorio e, con spirito di collaborazione, cerca di tessere relazioni rinnovate con le altre Università, a partire da quelli territorialmente più vicini. Pur rispettando l’autonomia e i punti di forza di ogni Ateneo, dobbiamo coordinarci per un lavoro comune e sempre più condiviso basato sulla complementarietà delle nostre discipline e dei nostri punti d’eccellenza. Sarà importante saper mettere a frutto il potenziale innovativo e creativo di una rete di conoscenze e competenze diverse, con ricadute benefiche per la didattica offerta agli studenti e per la ricerca, anche nell’ottica dello sviluppo territoriale”.