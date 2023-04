MACERATA - «Abbiamo cercato i soldi, li abbiamo trovati ed ora sono nella disponibilità del Comune. Grazie ai fondi del bando Rigenerazione Urbana, finalmente lo stadio della città potrà essere protagonista di una manutenzione straordinaria attesa da anni che permetterà di agevolare, migliorare e favorire l’attività sportiva di molte associazioni maceratesi».

Parole del sindaco Sandro Parcaroli che ieri mattina, nella sala Castiglioni della biblioteca comunale, ha annunciato l’arrivo dei 4.4 milioni del Pnrr per i lavori di manutenzione straordinaria dello stadio comunale Helvia Recina. Con il sindaco c’erano l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Marchiori e l’assessore allo Sport Riccardo Sacchi, il dirigente dei Servizi Tecnici Tristano Luchetti e il geometra comunale Emerson Breccia che ha curato la parte progettuale. L’intervento è finanziato con i fondi comunitari del Pnrr volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale: motivazioni che hanno convinto la commissione di valutazione perché, diversamente da quanto accaduto nei giorni scorsi per i progetti di Firenze e di Venezia, non sono stati richiesti chiarimenti di alcun tipo.

Gli interventi

«I vari interventi che abbiamo effettuato sull’impiantistica sportiva cittadina dimostrano - ha concluso il primo cittadino - quanto sia importante per l’Amministrazione promuovere i sani valori dello sport garantendo, anche, strutture sicure e riqualificate». Ed ecco nello specifico i contenuti del progetto. La curva nord sarà interessata dalla rimozione della porzione di terrapieno e dalla realizzazione di un nuovo blocco spogliatoi destinati agli atleti e agli arbitri che saranno collegati con i locali sotto la gradinata e accessibili per mezzo di rampe oltre ad avere l’accesso a raso sul campo da gioco.

È prevista anche la realizzazione di un’area per il parcheggio degli autobus delle squadre. I lavori riguarderanno anche il rifacimento dell’impermeabilizzazione e la tinteggiatura dei gradoni per il pubblico delle gradinate, oltre al consolidamento strutturale dell’intradosso dei gradoni stessi. Saranno poi sistemati il sottopassaggio di collegamento con il campo da gioco e i locali sotto la gradinata destinati a spogliatoi, servizi igienici, magazzini oltre agli altri locali previsti dalle varie normative (infermeria, punto di pronto soccorso, sala doping, segreterie, stanze per i delegati delle federazioni delle attività sportive). Si procederà alla realizzazione di un collegamento tra i locali sotto la gradinata – dove sarà ricavata la centrale termica - e il nuovo blocco spogliatoi. Per quanto riguarda i due settori aperti al pubblico, l’area a essi riservata verrà dotata di due box prefabbricati con i servizi igienici attrezzati per l’utilizzo da parte di persone con disabilità. Per la tribuna coperta si procederà al rifacimento dell’impermeabilizzazione, alla sostituzione della controsoffittatura, alla sistemazione dei locali di servizio compresi i bagni, alla realizzazione di un bagno per persone con disabilità, alla sostituzione della pavimentazione. Saranno inoltre presenti, in tribuna, degli spazi dedicati ai cimeli e ai ricordi della Maceratese.

La curva sud

La curva sud, destinata ai tifosi locali, sarà interessata dalla sistemazione dei servizi igienici e dei percorsi pedonali per l’accesso e il deflusso degli spettatori oltre che dalla tinteggiatura dei gradoni. Si procederà, inoltre, al rifacimento del campo da calcio e del drenaggio sottostante e all’adeguamento degli impianti tecnologici (diffusione sonora, trasmissione dati, postazione sala stampa e impianto di videosorveglianza). È previsto il rifacimento del manto sintetico attuale della pista di atletica leggera. L’intervento prevede anche la sostituzione della recinzione perimetrale.

I lavori previsti permetteranno di omologare l’impianto sportivo per la disputa del campionato di Lega Pro e le manifestazioni a carattere nazionale di atletica leggera. I seggiolini saranno monoblocco (1.526 per la tribuna locale, 1.020 per la gradinata locali, 1.017 per la gradinata ospiti e 666 per la curva locali per un totale di 4.229 posti a sedere) di colore bianco e rosso. «La procedura sarà - ha spiegato Luchetti - quella dell’appalto integrato sulla base della progettazione preliminare che è pronta, appalto entro luglio e termine lavori entro marzo 2026».