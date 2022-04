La giunta dà l’ok al progetto: può partire il restyling dei Giardini Diaz a Macerata

MACERATA Sono passati pochi mesi dall’assegnazione dei fondi del Piano Complementare del Pnrr e l’amministrazione comunale di Macerata mette subito il sigillo sul primo progetto di rigenerazione. Si parte dal cuore verde della città: i Giardini Diaz. Che hanno anche un grande valore simbolico per tutti i maceratesi. Per dirla con l’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori, è un luogo «tanto amato» e che verrà finalmente «restituito ai maceratesi dopo che per troppi anni era stato preso in ostaggio da malviventi». I Giardini, in passato rimasti nel degrado, divenendo purtroppo anche piazza di spaccio di droga.



Il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione dei Giardini Diaz, che include anche il restyling della Terrazza dei Popoli, per un valore complessivo di 450mila euro, è stato approvato ieri dalla Giunta comunale. L’importo è interamente finanziato dal Fondo Complementare del Pnrr. L’intervento si inserisce nel generale programma di rigenerazione urbana “MurAperte” con il quale Macerata ha ottenuto il finanziamento di oltre 2 milioni di euro.

Il progetto, realizzato dai professionisti dell’Ufficio tecnico comunale e in particolare dall’ingegnere Giorgio Gregori con la collaborazione dei geometri Emerson Breccia e Massimo Micozzi, prevede la rigenerazione della pavimentazione della Terrazza dei Popoli con la contestuale impermeabilizzazione e un nuovo allestimento dell’area dedicata agli spettacoli all’aperto. Sarà poi riqualificato l’anello dei giardini Diaz sul quale verrà realizzato un percorso ciclabile e un percorso pedonale per attività di footing con la posa di una pavimentazione in resina colorata delimitata da cordoli per garantire la sicurezza. Infine saranno anche restaurati i cancelli e la ringhiera in acciaio. «Si tratta di una riqualificazione strutturale degli spazi urbani che si inserisce anche nell’ottica di una rivitalizzazione a livello sociale di uno dei più importanti luoghi di relazione della città – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli -. L’intervento, oltre a garantire l’accessibilità del luogo, migliorare il decoro e garantire la messa in sicurezza, permetterà di concepire lo spazio urbano come luogo di crescita socio-culturale, di incontro e aggregazione assaporando la bellezza di stare all’aria aperta insieme».

«Sono passati pochi mesi dall’assegnazione dei fondi del Piano Complementare e l’Amministrazione mette subito il sigillo sul primo progetto di rigenerazione del cuore verde della città. Abbiamo tenuto questo progetto nel riserbo per presentarlo ai maceratesi come una grande sorpresa – ha aggiunto Marchiori -. Siamo contenti del prezioso lavoro svolto dal nostro personale che ci consente di rispettare i termini del programma e di riscoprire la bellezza della nostra città sempre più a misura della persona».

