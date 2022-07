Muore a Macerata, la famiglia (con grande generosità) dona i reni: salveranno due persone

MACERATA - La generosità oltre la morte, più forte del dolore. La famiglia di uomo di 72 anni, deceduto all'ospedale di civile di Macerata, ha deciso di donare i reni rendendo subito possibile il prelievo giovedì 14 luglio. Grazie alla generosità dei suoi cari è stato possibile aiutare due pazienti grazie tramite la donazione dei reni.

Il lavoro di squadra



L’equipe chirurgica, gli operatori di sala e del coordinamento donazione organi, hanno eseguito l’espianto, in un lavoro di squadra che ha richiesto diverse ore rendendo possibile questo atto di generosità. Si tratta di un evento sempre eccezionale. Tutta l’equipe impegnata nel prelievo ringrazia la famiglia che con questo gesto ha testimoniato il grande valore della donazione. La scelta di donare organi e tessuti è personale, ma ognuno ha il dovere di informarsi e di riflettere per non lasciare che dubbi, pregiudizi o informazioni scorrette interferiscano con il diritto/dovere di fare una scelta consapevole. Molti pazienti con patologie non curabili possono migliorare la qualità di vita grazie alla donazione. Il trapianto, consente al paziente una durata ed una qualità di vita che nessun altra terapia è in grado di garantire.