MACERATA - Relamping di scuole e Palazzo Conventati: in arrivo un milione di euro dal Ministero. Il Ministero ha infatti finanziato per circa un milione di euro il progetto promosso dall’amministrazione comunale che prevede la sostituzione degli impianti di illuminazione attuali con lampadine a led di ultima generazione e a basso consumo con l’intento di promuovere l’efficientamento energetico.

A essere interessati dall’intervento di relamping – interamente finanziato dal fondo ministeriale - saranno Palazzo Conventati, la scuola primaria Salvo D’Acquisto e dell’infanzia Rodari, la scuola primaria Pertini e dell’infanzia Andersen, la scuola secondaria di primo grado Fermi e la scuola primaria e dell’infanzia Fratelli Cervi. «L’intervento ha interessato tutti quegli immobili energivori e, in particolare, le scuole che non erano state destinatarie di altri finanziamenti; questo a dimostrazione che in due anni di amministrazione stiamo intervenendo, in un modo o nell’altro, su tutti i plessi scolastici comunali con una particolare attenzione anche alle frazioni – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori -. Un plauso all’ufficio coordinamento dei servizi tecnici del comune di Macerata per il prezioso lavoro svolto». Il bando ministeriale per efficientamento energetico prevede il finanziamento del 100% degli interventi che vengono ammessi.

La delibera

«Con delibera di giunta avevamo sottoscritto una convenzione con l’Agenzia del Demanio - Struttura per la Progettazione -, che si era offerta di prestare servizi di ausilio tecnico anche nella individuazione degli interventi e nelle fasi della procedura di partecipazione all’avviso - ha spiegato l’assessore Marchiori -. Poniamo particolare attenzione al patrimonio di edilizia scolastica per migliorare il benessere degli studenti e risparmiare risorse economiche in un periodo in cui il costo energetico è particolarmente significativo». Le quattro istanze presentate dal Comune sono state quindi finanziate. Un milione di euro in arrivo dal Ministero che Macerata sfrutterà per quattro strutture.