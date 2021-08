Dal campo spuntano orologi e collane, la refurtiva consegnata ai carabinieri. La scoperta fatta da un agricoltore

CORRIDONIA - Andare ad innaffiare il mais e veder spuntare orologi e catenine. È la scoperta che ha fatto per caso un agricoltore mentre con il trattore stava passando tra i filari di granturco del suo appezzamento di terreno in via Campogiano per fargli arrivare dell’acqua.

«Ho notato che in una zona del terreno non erano cresciute piante – racconta l’uomo – così mi sono fermato e ho notato che, sotto un po’ di terra, c’era un sacco bianco pieno di oggetti». Aprendolo e dandoci un’occhiata dentro, ecco la sorpresa. «C’erano almeno una decina di orologi, cinque o sei catenine, braccialetti e qualche anello – continua l’agricoltore – per cui ho fatto delle foto e ho contattato i carabinieri facendogliele vedere».

I militari della stazione di Corridonia sono subito entrati in azione: non potevano certo essere oggetti cresciuti grazie alla cure dell’agricoltore. Da una prima indagine, incrociando le denunce ricevute nei giorni scorsi, ecco la soluzione dell’enigma: si trattava della refurtiva di un colpo di alcuni giorni fa nell’abitazione di un uomo, residente a Corridonia, che aveva sporto denuncia per furto.

Non dovrebbe trattarsi di oggetti di grandissimo valore, per cui è possibile che i ladri se ne siano sbarazzati perché non di loro interesse per una eventuale rivendita. I carabinieri si sono poi recati al campo dell’agricoltore per recuperare la refurtiva e restituirla al legittimo proprietario. Incastrare i topi d’appartamento che, sempre più di frequente, si insinuano nelle abitazioni in caccia di ori e preziosi non è sempre facile per le forze dell’ordine. Una volta tanto un po’ di buona sorte è venuta incontro e male non fa di certo.

