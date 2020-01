Ubriachi e drogati alla guida dell’auto, sono 500 le patenti ritirate in un anno

MACERATA - Seicento patenti ritirate in un anno, di cui 500 per guida sotto effetto di alcol (475) e droga (25). Un dato record per la polizia Stradale che nel 2019 ha messo in campo 2.150 pattuglie che hanno controllato 40.000 mezzi e 46.000 persone, trovando anche 250 persone che giravano senza assicurazione. Un lavoro abnorme svolto con un solo obiettivo: garantire la sicurezza delle strade della provincia. Numeri che acquistano ancora più peso se paragonati con quelli degli anni precedenti (600 patenti ritirate contro 421 nel 2018 e 438 nel 2017) e raggiunti con grande sacrificio. © RIPRODUZIONE RISERVATA