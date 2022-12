MACERATA - Altro che finale Mondiale, la storia passa per l’Helvia Recina dove tanti tifosi si sono radunati ieri in curva per festeggiare il centenario del club. Il 21 dicembre 1922 nasceva dall’unione di quattro società la Ss Maceratese e quale migliore occasione per festeggiare il centenario e la chiusura di una serie di iniziative organizzate in questi mesi se non la sfida di ieri contro il Marina.





Tifosi che hanno voluto festeggiare questo storico traguardo e che si sono ritrovati già alle 14 al bar Due Fonti per poi trasferirsi in corteo allo stadio, andando ad occupare la Curva Just nella quale tra gli altri campeggia anche la foto di Fabrizio Giustozzi a cui è intitolato questo settore, con tanto di scritta “Il leone ruggisce con noi”. Spettacolare la scenografia offerta della Curva Just che ha esposto una ventina di striscioni che rappresentano tanti gruppi di tifoseria della Maceratese dalla Brigata manicomio ad Armata, Nucleo storico, Boys, II Generazione e tanti altri con uno striscione che abbraccia tutti quelli che sono stati esposti con su scritto “Per il decoro del calcio e il buon nome di Macerata”. Prima dell’inizio gara è stato issato uno striscione gigante con due giocatori che indossano le maglie della Maceratese che si scambiano i gagliardetti e le date dei cento anni. E tanti cori (Rata Alè, Forza Rata) e canti che hanno accompagnato il pre gara e tutta l’incontro delle beneamata. Già in settimana in diversi quartieri, da corso Cairoli a Villa Potenza, sono stati affissi diversi striscioni per esortare tutti gli sportivi ad andare allo stadio e in curva per festeggiare il centenario. La società biancorossa ha già adottato sulle maglie della squadra in questo torneo di Eccellenza il logo celebrativo del centenario. In occasione di quest’ultima sfida interna dell’anno contro il Marina ha realizzato le storiche maglie azzurre con i calzettoni biancorossi che rievocano gli esordi del club nel calcio. Negli ultimi mesi sono state organizzate altre iniziative per l’anniversario, dal ritrovo delle vecchie glorie alla mostra dei tifosi agli Antichi forni.