Rapina al supermercato messa a segno cinque anni fa, va in carcere un 26enne

MACERATA - Il 20 febbraio 2016, verso le 20, un ragazzo con il volto coperto da una sciarpa e il cappuccio calato si avvicinava a una cassiera del supermercato Coal di Macerata mentre si stava apprestando a chiudere i battenti e, minacciandola con una pistola, le intimava di consegnare il denaro, qualche migliaia di euro, allontanandosi poi a piedi in tutta fretta.





Le indagini condotte dai Carabinieri di Macerata hanno consentito di identificare il giovane, proveniente dall’Europa dell’est, poco più che ventenne, già noto alle forze dell’ordine e che all’epoca abitava in una zona non distante dal supermercato. Mercoledì sera i carabinieri della Stazione di Macerata, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Macerata, hanno proceduto all’arresto del giovane, nato in Ucraina nel 1995, il quale deve scontare il residuo pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione nel carcere di Fermo, dove è stato tradotto, per la rapina avvenuta più di cinque anni fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA