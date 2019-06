Rapina in una sala slot Cassiere aggredito e minacciato con pistole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Rapina nella notte in una sala slot in via Roma a Macerata. In azione due banditi con il volto coperto che hanno scaraventato a terra un dipendente, minacciato con pistole (forse giocattolo). I rapinatori sono fuggiti con la cassa. Minacciato anche un cliente che si trovava nel locale. Bottino di circa 1300 euro. Indaga la polizia.