Rapina all'ufficio delle Poste con pistola e taglierino Minacciati anche i clienti

MACERATA - Armati con pistola e taglierino entrano nell’ufficio postale di via Lorenzoni, minacciano i due clienti presenti, si fanno consegnare il denaro contante nella cassa e poi scappano perdendo un guanto nella fuga. Tutto dura pochi secondi, ma per la donna e l’uomo che si trovavano nell’ufficio postale gli attimi di terrore sono sembrati interminabili. Sono le 11 quando si verifica l’assalto alle Poste del quartiere di Colleverde. Due persone, col volto coperto da passamontagna e guanti, fanno irruzione nell’ufficio dove, oltre agli impiegati, in quel momento si trovano un’anziana signora ed uomo in piedi davanti alla cassa. Hanno minacciato i due clienti fuggendo con i soldi in cassa, circa 500 euro.