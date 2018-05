Agguato a un corriere Ferito con un taglierino e rapinato in strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Un uomo che lavora per una ditta di spedizioni è stato rapinato oggi intorno alle 13 in via Fontemaggiore, a Macerata. Era sceso per fare una consegna quando è stato avvicinato da due banditi, che lo hanno ferito con un taglierino e poi derubato. Ha riportato tagli al volto e a una gamba ma le sue condizioni non sono gravi (è stato portato in ambulanza al pronto soccorso di Macerata). Il bottino sarebbe di circa mille euro. Sul posto gli agenti della Volante dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di Macerata. Sul luogo della rapina è tempestivamente intervenuto anche il questore Antonio Pignataro.