MACERATA - Rapina al compro oro Re Mida, in viale Don Bosco. Il titolare è stato aggredito da un giovane di Pollenza, il quale gli avrebbe anche spruzzato contro una sostanza urticante. Il malvivente è stato arrestato poco dopo dagli agenti della questura. Sul posto sono intervenuti la Squadra mobile e la Volante.

Ieri sera la polizia stava ancora lavorando sulla ricostruzione dell’accaduto. E in particolare era in attesa di parlare con la vittima del raid e di visionare i filmati del sistema di videosorveglianza del negozio. L’uomo, intorno alle 19, si è trovato di fronte il rapinatore, venendo minacciato e aggredito. Il giovane di Pollenza si è subito dato alla fuga. Per terra, all’interno dell’attività commerciale, sono stati abbandonati diversi oggetti in oro e non è chiaro se sia riuscito a impossessarsi di qualcosa. Il commerciante è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale civile di Macerata, dove è stato sottoposto alle cure del caso. La Squadra mobile, diretta dal vicequestore aggiunto Matteo Luconi, ha subito fatto scattare le indagini, che hanno permesso di arrestare il malvivente. Oggi, con ogni probabilità, saranno resi noti i dettagli dell’operazione.

Il precedente



Un’altra rapina a Macerata era avvenuta il 23 settembre e a finire ne mirino era stata la tabaccheria Vintage, nella zona di piazza Pizzarello. Anche in quell’occasione gli agenti della questura riuscirono ad acciuffare il responsabile (un diciottenne maceratese) con un’indagine lampo. Il ragazzo, durante l’udienza di convalida, ammise le proprie responsabilità.