Ragazzino senegalese arriva in ospedale in fin di vita per la fame

MACERATA - In condizioni disperate è arrivato l’altra notte al Pronto soccorso dell’ospedale di Macerata ed ha messo a dura prova la professionalità e l’esperienza degli operatori medici e sanitari: lui è un ragazzino minorenne senegalese che parlava con grande fatica e con qualche parola di inglese. Momenti di grande apprensione ed alla fine alla vasta casistica di storie e di patologie se ne è aggiunta una che, dalle nostri parte, sembrava sconosciuta: la fame. Il ragazzino ha detto di non mangiare nulla da una settimana ed alla fine l’organismo ha iniziare a manifestare segni di cedimento: buon per lui almeno l’essere arrivato in tempo utile in una struttura sanitaria pubblica.