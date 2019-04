Ragazza morta d’overdose tre spacciatori in manette Sequestrata 7 etti di coca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Tre arrestati e due ricercati sono il bilancio, per ora parziale, dell’indagine per la morte della ventottenne maceratese Tamara Giorgetti, stroncata il primo luglio scorso da una overdose di droga nella sua abitazione di vicolo Illuminati. Ad operare è stata la Squadra Mobile della questura di Macerata, diretta dal commissario capo Maria Raffaella Abbate mentre le indagini sono state coordinate dal procuratore capo Giovanni Giorgio.I poliziotti sono partiti da una cessione fatale ed hanno ricostruito una fitta rete di spaccio contestando ai tre arrestati la cessione di 700 dosi tra eroina e cocaina. In un casolare abbandonato i poliziotti hanno trovato e sequestrato oltre settecento grammi di cocaina. Tutti extracomunitari i soggetti coinvolti nell’operazione ed esattamente si tratta di tre nigeriani, un marocchino e un guineiano.