MACERATA Raffiche di vento hanno sferzato l’entroterra maceratese. Diversi i danni registrati, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. I vigili del fuoco sono stati impegnati per numerose richieste di intervento già da ieri mattina. Verso le 5.30 a Muccia, in contrada Varano, un albero si è abbattuto su alcune Sae, danneggiando anche un’auto in sosta nelle vicinanze: nessun ferito.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Camerino e Macerata per rimuovere l’albero e mettere in sicurezza l’area coinvolta. A Tolentino, nel centro storico, nella zona Cappuccini, un ramo è caduto su una vettura in sosta. Un albero, invece, si è abbattuto vicino al centro commerciale La rancia, in via Pertini, bloccando il traffico su entrambe le corsie. Sul posto i carabinieri e gli agenti della polizia locale.

Un residente è intervenuto con un suo mezzo per rimuovere la pianta. Il settore manutenzione dell’Ufficio tecnico del Comune di Tolentino e gli agenti della polizia locale, per tutta la giornata sono stati impegnati sin dalle prime ore del mattino per intervenire su più punti del territorio interessati soprattutto da cadute di rami e di piccole piante. Emergenza registrata in diverse città della provincia: alberi e rami sono caduti sulle strade, in particolare i vigili del fuoco sono intervenuti a San Ginesio, Sarnano, Macerata, Civitanova, Camerino, Pioraco, Castelraimondo, Matelica, dove tra l’altro si è lievemente inclinata la gru di un cantiere della ricostruzione, in centro storico, messa subito in sicurezza.

Sempre nel Comune di Matelica, già dalle prime ore di ieri mattina, è stato attivato il Coc. Gli operai dell’ufficio tecnico, il personale della polizia locale e quello della Protezione civile hanno provveduto a eliminare pericoli imminenti e a mettere in sicurezza edifici e zone private e pubbliche. Le previsioni meteo delle prossime 24 ore richiedono uno stato di preallarme per cui il centro operativo comunale Coc resta a disposizione dei cittadini che possono segnalare necessità ed emergenze. Diverse anche le tettoie e le tegole spazzate dal vento in alcune zone del maceratese.