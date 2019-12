Macerata, si ritrovano a 45 anni dal diploma, una giornata amarcord

MACERATA - Annuale ritrovo per i diplomati ragionieri, sezione C, anno 1974, dell’Istituto tecnico commerciale di Macerata. La classe ha festeggiato il 45° dal diploma al ristorante Delfino Verde di Porto San Giorgio. Da 45 anni, alunni e rispettivi coniugi rispondono in massa alla chiamata “dell’alunno” organizzatore Ercoli Valter. Quest’anno, tra una portata e l’altra di pesce e un buon bicchiere di vino, si sono rivisti e riabbracciati: Gianni Costantini, Patrizia Moneta, Lamberto Bergamini, Loris Cacchiarelli, Mariella Biselli, Raffaella Ortenzi, Claudia Serini, Guerrino Ceschini, Rosanna Seri, Giancarlo Bravetti, Clemente Tronelli e Valter Ercoli. Tra i partecipanti assidui, assente giustificata Adriana Cartechini. Alcuni ex studenti sono purtroppo scomparsi e per altri la lontananza delle loro attuali residenze fa sì che spesso risultino impossibilitati a partecipare. Ercoli ricorda che nel trentennale hanno partecipato anche alcuni professori. Agli inizi la classe si ritrovava a cena, poi con il passare degli anni, tutti insieme hanno preferito spostare l’incontro a pranzo.

Anche quest’anno il convivio è stato un’occasione più che festosa, un ennesimo momento di allegria e memoria. Memoria di quegli anni di spensieratezza e formazione. Al brindisi finale si sono dati, all’unanimità, appuntamento al 2020. Dove? Il luogo ancora non si sa, ma sicuramente in un ristorante dove si gusta carne, perché una caratteristica di questa “classe sezione C” è alternare, un anno pesce e un altro carne. © RIPRODUZIONE RISERVATA