MACERATA Approvato il progetto preliminare per la realizzazione del raddoppio del ponte sul fiume Chienti tra Piediripa e Corridonia. L’opera, finanziata dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile per 5,5 milioni, è destinata a diventare presto realtà. L’iter è infatti in linea con il cronoprogramma più volte ribadito dal consigliere provinciale con delega ai Lavori pubblici Luca Buldorini.



Entro l’anno sarà pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori e l’intervento potrà prendere il via entro i primi sei mesi del 2023. Un cantiere che - stando al progetto - avrà bisogno di 250 giorni per poi consegnare alla provincia il nuovo ponte. Ma andiamo per ordine: attualmente, dopo l’approvazione del progetto preliminare del 26 luglio scorso, i tenici della Provincia hanno provveduto alla conferenza preliminare finalizzata all’accordo di programma. Successivamente è stato dato avvio alla procedura espropriativa - con le comunicazioni previste dalla legge - ai proprietari delle aree che saranno espropriate e che in alcuni casi hanno fatto pervenire alla Provincia alcune osservazioni per le quali l’ente sta ultimando le varie risposte con l’aggiornamento - in alcuni casi - degli elaborati progettuali. L’iter in corso prevede anche la Valutazione Ambientale Strategica in corso in questo periodo e che risulta necessaria per la variante urbanistica. Si sta svolgendo anche la conferenza dei servizi preliminare per acquisire i pareri di tutti gli enti competenti e in particolare quelli dei gestori di sottoservizi con il relativo cronoprogramma degli spostamenti per i sottoservizi interferenti.

La tabella di marcia



«La tabella di marcia procede senza interferenze - sottolinea Buldorini -. Una precisione imposta anche dal ministero che ha erogato i finanziamenti. Dal momento che il progetto definitivo è arrivato a compimento, una volta che abbiamo ottenuto i pareri della commissione, l’opera andrà in appalto. Entro i primi sei mesi del 2023 inizieranno i lavori. Poi il cantiere avrà una durata di circa 250 giorni». L’opera porterà di fatto al raddoppio della portata stradale sull’arteria molto trafficata tra Piediripa e il Comune di Corridonia. Il nuovo ponte avrà due corsie di 3,5 metri e banchine di 0,5 metri e dal punto di vista strutturale verrà realizzato in acciaio corten con tre campate di luce da 45, 95 e 45 metri. «I problemi riscontrati sull’altro ponte - aggiunge Buldorini - ci hanno spinto ancor di più a premere sull’acceleratore per realizzare la nuova infrastruttura». Ma l’esponente della Lega è ottimista soprattutto dopo la composizione del nuovo governo Meloni. «Con questa ondata di novità e con la Lega alla guida del ministero delle Infrastrutture mi sento abbastanza positivo per poter dire che le Marche avranno opportunità di svoltare nel settore infrastrutture come meritavano da anni. Bisogna dire poi che se siamo riusciti a ottenere questi risultati è grazie al presidente Sandro Parcaroli e alla sua grande capacità di fare sintesi tra tutte le istituzioni nell’esclusivo obiettivo di dare risposte alle tante istanze del territorio. Fondamentali i tecnici della provincia nel creare i progetti che poi ci servono per giocarci le partite con Roma».

L'altra novità



E sempre sul fronte delle infrastrutture e della viabilità, Buldorini annuncia un’altra novità che vedrà la luce entro la fine dell’anno. «Per il termine del 2022 metteremo a bando anche il progetto per il collegamento tra Villa Potenza e l’autostrada. Si tratta del progetto che prevede il rifacimento della strada Regina e la nuova opera che da Villa Potenza conduce a Fontenoce di Recanati». Intanto riflettori accesi sul ponte di Piediripa che prevede - nel progetto - un transito di 2.500-2.800 veicoli all’ora nei momenti di picco e un totale giornaliero che staziona intorno ai 22-23mila mezzi. «È un nodo strategico per la viabilità provinciale – conferma Buldorini -. Nelle ore di punta il traffico veicolare presenta code e rallentamenti. In particolare durante i lavori di manutenzione del vecchio ponte o comunque per piccoli tamponamenti la viabilità va completamente in crisi. Il raddoppio delle corsie esistenti migliorerà la fluidità del traffico veicolare e consentirà di effettuare agevolmente le manutenzioni al vecchio ponte».