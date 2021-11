Raddoppio dei parcheggi nella zona ex Casermette: tra pochi giorni entrerà in funzione l’area di sosta sul lato di via Roma

MACERATA - Raddoppiano gli spazi di sosta a servizio del polo scolastico delle ex Casermette che ospita gli istituti Alighieri e Mestica. Oltre ai posti auto realizzati dietro le due strutture al momento della loro costruzione tra pochi giorni entrerà in funzione il parcheggio che si trova sul lato di via Roma che Cdp sta terminando dopo un paio di mesi di lavori che hanno riguardato l’area che si trova di fronte al supermercato Eurospin.



Mancano alcune rifiniture ed il necessario collaudo, poi potrà essere aperto alla fruizione di docenti e personale scolastico il nuovo parcheggio che andrà a completare l’offerta di sosta al servizio dei due moderni poli scolastici costruiti con i fondi del terremoto. La configurazione degli stalli di sosta riprende la stessa fisionomia di quelli realizzati nella dirimpettaia area di parcheggio del supermercato Eurospin in una sorta di continuità dell’area. L’intervento è stato realizzato da Cassa depositi e prestiti che deve provvedere all’urbanizzazione di tutta l’area attigua alle due scuole dove, da progetto originario, sono previsti una piazza, un parco urbano, percorsi di collegamento e nuovi impianti di illuminazione. Intanto, però, il Comune ha provveduto ad effettuare dei lavori di corredo a quelli realizzati per la creazione dei nuovi stalli per la sosta delle auto.



«Non si tratta di un’opera del Comune di Macerata il nuovo parcheggio a servizio delle scuole alle Casermette -sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori- si è in una fase praticamente conclusiva dell’opera e qualche ritardo è dovuto al maltempo di questi giorni che lo sta rallentando. Come amministrazione comunale abbiamo provveduto alla demolizione del muro che dava sul lato di via Roma che è stato abbassato ed ora è coordinato con l’altro che si trova nel lato del supermercato ed uniforma la visualità su tutta la zona. Abbiamo chiesto che poi fosse aggiunta anche la piantumazione nell’area del parcheggio con delle piante autoctone con tanto di fusto proprio per cercare di avere in qualche anno una crescita importante degli alberi».

Il progetto presentato dalla Cdp Investimenti Società di Gestione del Risparmio relativo alle opere di urbanizzazione secondaria a scomputo da realizzare nella zona dell’ex Saram, nell’ambito del complesso direzionale/commerciale previsto dal Piano particolareggiato, strettamente connesse al più ampio obiettivo di riqualificazione urbana dell’intera area riguardano la realizzazione di un parco urbano con un’area giochi e prevedono la rimozione di alberature e siepi ammalorati, la messa a dimora di nuove piante e arbusti e 800 mq di tappeto erboso.

Inoltre è prevista la realizzazione di una piazza in corrispondenza della fermata degli autobus, in prossimità dell’originaria piazza d’armi, pensata come spazio di accoglienza per iniziative di socializzazione, che potrà ospitare anche manifestazioni ed eventi. Dalla piazza partiranno diversi percorsi che collegheranno le zone circostanti, l’area delle scuole, il parco e l’area giochi. Tra le opere previste anche nuovi impianti di pubblica illuminazione, di tipologia differente a seconda delle varie zone, con corpi illuminanti ad ottica led ad alta efficienza e alto risparmio energetico. L’importo dei lavori ammonta a circa 850 mila euro.

