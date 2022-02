Raccolta dei rifiuti: caccia ai furbetti, 18 sanzioni al mese. Istituita una sezione della polizia locale per fronteggiare il fenomeno

MACERATA - Una sezione della polizia locale appositamente dedicata al controllo sul conferimento e abbandono di rifiuti con tanto di spycam mobile per intercettare chi viola le regole. Operatori in borghese, segnalazioni che arrivano spesso dai cittadini di situazioni di degrado nei pressi delle proprie abitazioni. Con l’obiettivo di limitare e ridurre un fenomeno che ha visto durante lo scorso anno crescere il numero delle sanzioni elevate nei confronti di chi abbandona o deposita scorrettamente i rifiuti.



La media è stata di circa 18 multe al mese nel corso del 2021: il numero delle violazioni accertate dalla polizia locale in materia di rifiuti/raccolta differenziata in città sono state 210 (la maggior parte fuori dalle mura urbane). Per contrastare l’abbandono di rifiuti è stata acquistata dal Comune e messa in funzione una spycam mobile che viene utilizzata col fine di intercettare chi abbandona i rifiuti di una certa quantità e rilevanza in modo irregolare. Questa telecamera viene spostata in più zone a rotazione: nel mirino sono finite soprattutto via Severini e zona Pace, e le contrade Botonto, Mozzavinci e Santo Stefano, dove pure sono state elevate numerose sanzioni. C’è anche chi arriva dai comuni limitrofi e ne approfitta.

«Devo comunque dire che quest’ultima tipologia di persona che abbandona i rifiuti arrivando dai Comuni vicini si è assottigliata in questi ultimi mesi anche perché, grazie al lavoro della municipale ed all’ausilio della telecamera mobile, abbiamo intercettato e sanzionato diversi di questi comportamenti illeciti – sottolinea Paolo Renna assessore alla polizia locale e al decoro -. Gli interventi effettuati hanno risolto il problema segnalato in una determinata zona della città ma chi abbandona rifiuti non si è fermato, spostando questa illecita attività in altre aree del capoluogo. Per cui l’attenzione della polizia locale resta massima sia con agenti dedicati ai controlli che con i mezzi utilizzati. Operatori che hanno agito anche in borghese nell’effettuare il servizio di controllo nel centro storico, nei quartieri e nelle frazioni per scovare quei cittadini, una minoranza è bene dirlo, che se infischiano delle regole e del bene collettivo nello smaltimento dei rifiuti domestici. Un’azione destinata a proseguire anche in questo 2022. Va detto che in molti casi c’è stata la collaborazione degli stessi maceratesi che hanno segnalato alla polizia locale situazioni di abbandono di rifiuti o di degrado in prossimità delle proprie abitazioni».



L’obiettivo non è solo quello di sanzionare ma spesso quello di informare ed educare i cittadini al rispetto di norme che sono a beneficio della collettività. «La tutela ambientale è una delle caratteristiche del nostro ufficio –sottolinea il comandante della polizia locale, Danilo Doria- per cui le attività che vengono espletate in ambito preventivo e repressivo volgono in questa direzione. L’obiettivo è che tutto il territorio comunale rispetti le norme in vigore per aumentare la qualità della vita e il decoro urbano di tutta la città». Tra gli obiettivi dell’anno appena iniziato c’è quello di un controllo maggiore sul conferimento del sacchetto giallo dell’indifferenziato che troppe volte viene lasciato fuori casa la domenica invece che il lunedì mattino come previsto. «Questo comporta che spesso si creano problemi di sporcizia - conclude Renna- legata al danneggiamento dei sacchetti da parte di animali e ratti che nella notte cercano del cibo e vengono attirati dall’indifferenziato a lungo esposto».

