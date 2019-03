«Qui solo per spacciare» Ennesimo arresto ma il pusher è già libero

di Daniel Fermanelli

MACERATA - Il pusher acrobata torna in manette ma è già in libertà. È­stato arrestato durante l’operazione antidroga “Scuole sicure” dagli agenti della Squadra mobile, guidati dalla dirigente Maria Raffaella Abbate, insieme ai colleghi del Reparto prevenzione crimine di Perugia e del Reparto cinofili antidroga di Ancona. Un’attività di controllo disposta dal questore Antonio Pignataro.L’altra mattina la polizia ha effettuato diversi pattugliamenti nelle vicinanze delle scuole in via Morbiducci, corso Cavour, via Cioci, via Pace, via Isonzo e via Manzoni; al setaccio anche i luoghi individuati come possibili punti di spaccio, come il terminal dei bus in piazza Pizzarello, la stazione ferroviaria, i giardini Diaz e il parco di Fontescodella.