La sala slot non è abbastanza lontana dai luoghi sensibili, il giudice dice no all'apertura

LEGGI ANCHE:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - «La legge regionale delle Marche contro laè una soluzione adeguata ai rischi di compulsività». A scriverlo è ilnella sentenza che respinge l’appello presentato da un operatore di giochi di Civitanova a cui la Questura di Macerata aveva negato la licenza per l’installazione di una videolottery. Il no alla richiesta era stato deciso dopo verifica del mancato rispetto delle distanze previsto dalla legge regionale (almeno 500 metri tra spazi di gioco e luoghi sensibili), misura che i giudici confermano legittima.«Il metodo del distanziometro rappresenta, a tutt’oggi uno degli strumenti cui è affidata la tutela di fasce della popolazione particolarmente esposte al rischio di dipendenza da gioco», si legge. La facoltà degli enti locali di regolamentare su distanze e orari di gioco è stata confermata più volte anche dalla Corte Costituzionale.In ogni caso, continuano i giudici, l’individuazione dei luoghi sensibili nelle Marche non è stata così generalizzata e “severa” come in altre regioni, «sicché non può sostenersi che lo spazio per l’autorizzazione di sale gioco sia particolarmente ridotto nella Regione per il fatto che sia stata adottata la distanza minima di 500 metri».