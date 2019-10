© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Come disposto dal questore Antonio Pignataro, sono stati rafforzati in tutta la provincia i controlli della polizia per contrastare il traffico e il consumo di stupefacenti. Nella serata di ieri gli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti hanno effettuato numerosi controlli a Macerata, con particolare attenzione alle zone del centro in occasione della serata della movida, anche in risposta alle lamentele di alcuni cittadini.In piazza della Libertà il servizio predisposto dalla Squadra Mobile diretta dal commissario capo Maria Raffaella Abbate, insieme alle unità cinofile della polizia, ha permesso di individuare due ventenni che, “segnalati” dai cani in mezzo alla massa dei presenti, hanno provato a dileguarsi nella folla. I poliziotti in borghese hanno subito bloccato i due amici che nel frattempo si erano divisi. L’intervento dei cani ha consentito di trovare e sequestrare due dosi, di marijuana e hashish, destinate al consumo personale. I due sono stati segnalati alla prefettura per i provvedimenti del caso.