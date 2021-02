Quasi mille contagi in appena 10 giorni: i posti letto Covid adesso sono sold out

MACERATA - Ieri 183 contagi nel Maceratese. Riavvolgendo il nastro: 84 venerdì, 139 giovedì, 96 mercoledì. E poi 122, 3, 72, 103, 70, 109, 56. Poco meno di mille contagi in dieci giorni. La provincia di Macerata ha registrato nell’ultima settimana un incremento notevole di contagi, anche nelle fasce d’età giovanili, che ha convinto giovedì scorso il presidente della Regione Francesco Acquaroli a firmare un’ordinanza per porre in didattica a distanza non soltanto i ragazzi delle scuole superiori, come in tutte le altre province delle Marche, ma anche quelli di seconda e terza media, come la provincia di Ancona.

Certo, quest’ultima registra numeri ben più elevati di Macerata ma la tendenza che ha preso la curva dei positivi nelle Marche non fa dormire sonni tranquilli gli amministratori regionali. Anche perché c’è il problema di spazi e soprattutto personale negli ospedali, già fortemente sotto pressione da settimane e settimane.



In provincia di Macerata, ad esempio, i posti letto sono praticamente tutti occupati. Sono 136 i ricoveri. Al Covid hospital, la struttura civitanovese, realizzata sul modello dell’ “astronave” alla Fiera di Milano, con il contributo dell’ex capo della protezione civile Guido Bertolaso e fondi donati da privati, vede al momento attivi un modulo (sold out) di terapia intensiva di 14 posti letto, due moduli, anche questi pieni, di 28 posti letto di terapia semintensiva e un modulo da 14 posti, tutti pieni, di medicina Covid ordinari. Pieni anche gli otto posti di semintensiva ricavati nelle prima settimane della seconda ondata all’ospedale di Macerata.

Anche il reparto di medicina Covid allestito all’ospedale di Camerino con 18 postazioni risulta pieno come ha sempre lavorato a pieno regime la palazzina di ex malattie infettive divenuto reparto di malati Covid: nel bollettino ufficiale della Regione di ieri risultavano occupati 41 posti. Una situazione di saturazione degli spazi che preoccupa non poco gli operatori sanitari della provincia e che determina anche alcuni malati restino in osservazione negli spazi allestiti nei pronto soccorso di Macerata e Civitanova in attesa che si liberi un posto nelle varie strutture. Se fino a qualche settimana fa il problema principale sembravano essere i posti letto di medicina Covid, ora è satura anche la rianimazione. Con i contagi ad alti livelli come quelli registrati in questa settimana certamente la situazione si complica.

