Aveva marijuana negli slip, preso un pusher di 19 anni La droga era per i coetanei

MACERATA - I carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Macerata hanno denunciato un 19enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di stupefacenti. Il blitz è stato messo a segno nell’ambito dei quotidiani servizi messi in campo dall’Arma per prevenire e reprimere i reati in materia di stupefacenti.Durante l’ultima operazione, vicino alla stazione ferroviaria di Macerata, è stato bloccato un giovane residente in provincia. Sospettando che potesse detenere droga, i militari dell’Arma lo hanno condotto in caserma e qui il sospetto si è tramutato in realtà. Il giovane aveva, nascosto nelle mutande, un involucro contenente 50 grammi di marijuana.