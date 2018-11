Il pusher si lancia nella scarpata: bloccato dopo un'ora di ricerche

di Daniel Fermanelli

MACERATA - Spettacolare inseguimento a piedi ieri mattina, alle prime luci dell’alba, al parco di Fontescodella. Gli agenti della Volante - diretti e coordinati sul posto dal dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico Gabriele Di Giuseppe - hanno bloccato uno spacciatore originario del Gambia, già conosciuto dalle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti per reati legati allo spaccio. A nulla èp servito il suo tentativo di fuga: si è lanciato in un dirupo, ma è stato trovato dopo un’ora di ricerche.