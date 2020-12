Pusher denunciato in stato di libertà, sette persone sanzionate per il mancato uso della mascherina

MACERATA - Un altro servizio straordinario di controllo del territorio è stato svolto dalla Compagnia Carabinieri di Macerata nel trascorso fine settimana; i Carabinieri hanno concentrato l’attenzione sul rispetto delle prescrizioni contenute nei Dpcm emanati in materia di covid 19 e del Codice della Strada.

Una persona è stata denunciata in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed una segnalata alla Prefettura quale assuntore di droga.

I controlli delle prescrizioni in materia di contenimento della diffusione del covid previste dal vigente Dpcm hanno consentito di accertare 7 violazioni amministrative per il mancato uso della mascherina, l’inosservanza dell’obbligo di spostamento fra Comuni e il mancato rispetto del divieto di circolazione in orario notturno senza giustificato motivo.

