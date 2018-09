Eroina nascosta nei vestiti Due pusher bloccati dalla polizia in corso Cairoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - In occasione dell’imminente avvio del nuovo anno scolastico, la polizia - su input del questore Antonio Pignataro -, sta dando ancora maggiore impulso all’attività di controllo del territorio per combattere i fenomeni legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nelle aree più a rischio, tra cui i luoghi di aggregazione, i parchi pubblici e le zone limitrofe agli istituti scolastici, che a giorni saranno affollati da studenti.Nel pomeriggio di venerdì, ancora una volta, con l’impiego non soltanto di agenti della Squadra Mobile e della Volante, ma anche del Reparto prevenzione crimine di Pescara e del reparto cinofili, il territorio è stato passato al setaccio. Nonostante la pioggia battente, la polizia ha identificato oltre 50 persone e controllato 268 veicoli.In particolare, l’azione sinergica in cui sono stati impegnati contemporaneamente agenti in divisa e colleghi in borghese, ha consentito di “studiare” i movimenti di alcuni uomini da tempo nel mirino degli investigatori poiché orbitanti nel mondo della droga. Più volte, infatti, erano stati visti avvicinarsi a tossicodipendenti. Due dei sospettati, un 41enne di nazionalità albanese e un ucraino di 22 anni, entrambi pluripregiudicati anche per reati in materia di stupefacenti, residenti fuori città, sono stati fermati e sottoposti a perquisizione nella zona di corso Cairoli. L’operazione ha consentito di bloccare i due prima che riuscissero a cedere alcune dosi di eroina di cui erano in possesso, scrupolosamente nascoste nei vestiti, già confezionate e pronte per lo spaccio. La droga è stata sequestrata, i due sono stati segnalati alla competente autorità e segnalati alla Divisione anticrimine per l’adozione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio. I servizi, con analoghe modalità, verranno ripetuti continuamente anche nelle prossime settimane.