Controlli della polizia In auto con un pugnale 45enne finisce nei guai

MACERATA - Continuano i controlli a tappeto della polizia, denunciato un 45enne per possesso di strumenti atti ad offendere. In auto aveva infatti un pugnale da guerra. Nel pomeriggio di sabato scorso sono stati effettuati a Macerata servizi straordinari di controllo del territorio con l’impiego di più pattuglie di polizia che hanno battuto per l’intera giornata le zone più a rischio, soprattutto per quanto riguarda i fenomeni legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.Durante un posto di controllo effettuato dalle pattuglie nei pressi della stazione ferroviaria, gli agenti hanno proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo due uomini di 45 e 55 anni. Entrambi risultavano gravati da precedenti di Polizia anche per reati in materia di stupefacenti motivo per cui gli agenti, insospettiti, hanno deciso di procedere ad un controllo più accurato sia dei due soggetti sia dell’autovettura peraltro priva di copertura assicurativa.Nel corso della perquisizione operata sul mezzo a bordo del quale viaggiavano i due, gli agenti hanno rinvenuto un pugnale del tipo da guerra nel suo fodero in pelle, della lunghezza complessiva di circa 30 centimetri che è stato immediatamente sequestrato. Per questo motivo il 45enne, residente in provincia, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di possesso di strumenti atti ad offendere.