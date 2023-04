MACERATA - Caos in biblioteca per il convegno pro vita, ora a dire la sua è la docente dell’Università di Macerata, Clara Ferranti, tra le organizzatrici dell’incontro che ha scatenato le proteste del Collettivo Depangher. Alcuni studenti, infatti, venerdì scorso si sono trovati nella biblioteca statale con tanto di striscioni e coriandoli per contestare il convegno (iniziato in ritardo per via dell’occupazione della sala, ndr) dal titolo “Maternità in-attesa.

Preservare la salute della donna in gravidanza” e chiedendo invece «un aborto libero e sicuro». Pronto era stato l’intervento dell’Università per dire che «l’ateneo non ha concesso il patrocinio né la sede all’evento».



Diversa invece la versione della docente Ferranti. «Lo spazio all’interno dell’ateneo è stato regolarmente chiesto, concesso e mai revocato, come facilmente riscontrabile dallo scambio ufficiale di mail, in nome della pluralità e della libertà di pensiero che caratterizza da sempre (o per lo meno dovrebbe caratterizzare) l’università - dice -. Dopo una consultazione con il rettore e il direttore, e viste le difficoltà che si stavano creando intorno allo svolgimento del convegno nella sede universitaria, unicamente per mia volontaria decisione ho rinunciato a usare l’aula che mi era stata assegnata e ho cercato un altro spazio al di fuori dell’università». Dunque, secondo quanto riferito dalla docente del Dipartimento di studi umanistici, in un primo momento non era mancata la disponibilità dell’ateneo. Poi Ferranti critica gli studenti e gli striscioni con cui si sono presentati al convegno.

«Risulta ancor più inconcepibile il grido “fuori dall’università i Pro vita” da parte del movimento Depangher, dal momento che il convegno non si è tenuto all’interno degli spazi universitari e senza alcun coinvolgimento dell’università». Dure le parole della professoressa che invita il gruppo di studenti, «che paradossalmente porta il nome di un partigiano, a studiare molto bene cosa vuol dire rispetto, libertà di espressione e libertà di pensiero». Ferranti ha anche diffuso il video di una studentessa dell’università di Macerata che ha raccontato la sua esperienza con l’aborto.



«Invito gli studenti, i giornalisti e i colleghi universitari ad ascoltare molto attentamente la testimonianza di una studentessa dell’università di Macerata, in modo da tentare perlomeno di entrare con rispetto all’interno della grave ferita di un aborto subito e di capire quanto i temi affrontati in questo convegno siano di fatto totalmente attinenti agli interessi delle nostre studentesse e dei nostri studenti e pienamente rispondenti alle finalità formative, didattiche e scientifiche».