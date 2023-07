MACERATA Organici ridotti all’osso, 40 dipendenti in pensione nel triennio 2023-25 senza alcuna certezza di assunzioni, il contratto nazionale scaduto da tempo e che attende di essere rinnovato, la diminuzione di pattuglie della polizia stradale nei turni di servizio serali e notturni ed il silenzio calato sui tempi di realizzazione delle nuove sedi di Macerata e Civitanova.

Giornata di mobilitazione per il Silp-Cgil, il sindacato dei lavoratori di polizia, con presidio in piazza della Libertà e volantinaggio per denunciare come il comparto sicurezza sia al collasso. All’iniziativa hanno partecipato il segretario provinciale del Silp Francesco Menichelli, il segretario provinciale Daniele Principi, il segretario organizzativo Biagio Liberati e John Palmieri della Funzione pubblica Cgil.

«Quanto accade alla polizia a Macerata risente delle questioni nazionali: sia la questura che il commissariato che la polizia stradale versano in condizioni di criticità per la mancanza di personale – ha detto Menichelli -. Negli uffici, nelle pattuglie esterne, ci si trova a rincorrere queste situazioni. Più una questura come quella di Macerata sconta il tema pensionamenti. Nel corso degli anni non c’è stato un adeguato ricambio, visto che sono state privilegiate sedi di questure di maggiore importanza, per cui da noi l’età media del personale in servizio è piuttosto elevata. Qui lavorano circa 200 operatori della polizia più 40 dipendenti tra tecnici e civili. In questi primi sei mesi dell’anno abbiamo avuto, solo in questura, 9 pensionamenti di poliziotti a fronte di 5 nuovi arrivi di cui uno è andato alla polizia stradale, e solo grazie all’aggregazione estiva di personale da altri uffici italiani (8 operatori), il commissariato riesce a mandare i propri dipendenti in ferie. A preoccupare maggiormente è il numero dei futuri pensionamenti: negli anni 2023, 2024 e 2025 nella sola questura andranno in quiescenza circa 40 dipendenti per limiti d’età, senza contare quelli per altre cause, e, se il numero dei rimpiazzi rispecchia il trend attuale, trovo difficile immaginare come si potrà gestire la situazione al meglio».

Numerosi i cittadini che di buon grado si sono fermati a parlare con i sindacalisti per capire meglio le ragioni di questa protesta. Il segretario Cgil Daniele Principi ha ribadito che «il problema principale è la carenza di personale. I concorsi che sono stati banditi non saranno minimamente sufficienti a garantire la copertura del turn over dei pensionamenti previsti nei prossimi anni». Al termine della manifestazione la delegazione del Silp-Cgil ha consegnato un documento sia al prefetto che al questore.