MACERATA - Il record non sarà battuto e niente guinness dei primati ma il successo è arrivato lo stesso. Per l’originalità e la partecipazione che ha raccolto l’iniziativa “24 mila baci” promossa dai commercianti di corso Cairoli che ha avuto il merito di scaldare con tanti baci la vigilia di San Valentino festa degli innamorati. Baci che sono arrivati non solo dai clienti dei negozi del borgo antico della città ma da tanti maceratesi sparsi in giro per l’Italia e anche all’estero che hanno apprezzato l’iniziativa ed hanno postato nel proprio profilo Instagram le foto, taggate poi su @lecasettemacerata e @macerataoggi social di riferimento.



«C’è stato un grandissimo interesse e stanno partecipando molte persone con foto di baci – dice Franca Ercoli, una delle commercianti di corso Cairoli che ha organizzato l’evento -. Naturalmente raggiungere i 24mila baci ed entrare nel guinness dei primati era un modo per invogliare le persone ad aderire, eravamo consci che sarebbe stato difficilissimo farcela, però questo era uno stimolo per far vivere questa festa ai nostri clienti, ai maceratesi tutti, sia quelli che abitano in città che i tanti che sono fuori, anche all’estero per lavoro. Abbiamo raggiunto i circa 500 partecipanti quando mancano ancora alcuni giorni alla conclusione del contest. A dimostrazione dell’interesse suscitato da “24 mila baci” c’è anche la richiesta di altri “kissing point” oltre a quelli inizialmente installati: in corso Cairoli oltre ai due già previsti ne abbiamo messi altri due mentre pure la Braceria Tiffany di via dei Velini ha voluto installare un kissing point.

Insomma c’è stata una risposta, si è notata molto curiosità attorno a questa iniziativa che in fondo era l’obiettivo che avevamo per avvicinarci a questa festa di San Valentino con un’idea nuova che è stata molto apprezzata sia dai giovani che dagli adulti». Il contest è partito il 1° febbraio e si concluderà il 14 giorno della festa degli innamorati ed a quel punto si tireranno le somme di quanti avranno aderito all’iniziativa che ha un doppio binario di partecipazione: postando una foto con bacio su Instagram scattata a casa o in giro oppure recandosi in corso Cairoli dove sono allestiti quattro “kissing point” dove si potranno realizzare dei selfie.

Al termine sarà effettuato un conteggio dei mi piace che sono stati posti sotto tutte le foto messe online ed i primi tre che hanno ricevuto più cuori e baci avranno dei premi messi in palio dai commercianti de le Casette. «A dimostrazione del successo hanno partecipato al contest 7 maceratesi che lavorano all’estero – conclude Franca Ercoli - una delle quali è in Canada ed ha inviato una sua foto, poi da Roma, Milano, dalla Sicilia persone che hanno anche parenti in città e che hanno aderito. Un evento che ha avuto il merito di movimentare le attività commerciali di corso Cairoli».