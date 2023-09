MACERATA Al via la proposta di legge per l’Associazione Arena Sferisterio. Si prevede l’assegnazione di un contributo, a decorrere da quest’anno, di 500mila euro annui per l’organizzazione del Macerata Opera Festival. «Si potrà strutturare in via permanente - dice l’onorevole Giorgia Latini - il sostegno economico alla programmazione artistica, come già accade per altri festival italiani, garantendone la sostenibilità e la continuità». È stata avviata infatti la proposta di legge “Disposizioni in favore dell’Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione, per l’organizzazione del Macerata Opera Festival” e la relatrice è l’onorevole Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati.





Nel dettaglio, si prevede l’assegnazione di un contributo, a decorrere dal 2023, di 500mila euro annui a favore dell’Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione, per l’organizzazione del Macerata Opera Festival. «Lo Sferisterio è il monumento simbolo della città di Macerata, l’unico teatro all’aperto con i palchi e con il palcoscenico più lungo d’Europa - dice Latini -. Il Macerata Opera Festival è una delle più rilevanti rassegne liriche estive in ambito nazionale e internazionale. Richiama pubblico da tutto il mondo per l’unicità delle sue proposte artistiche e per il fascino del luogo. È uno degli eventi culturali di punta non solo del territorio ma di tutta la regione Marche, che oltre a vantare una storia pluridecennale (il prossimo anno si celebreranno i 60 anni di attività), riveste una specifica rilevanza di carattere economico. Rappresenta un modello raro e virtuoso in grado di coniugare qualità del progetto culturale e capacità organizzativa, valorizzando, attraverso il melodramma, la cultura e la storia del nostro Paese e, al contempo, il tessuto sociale, economico e produttivo, per le molte imprese artigiane e commerciali del territorio coinvolte nella realizzazione delle attività del Festival. Questa proposta di legge potrà strutturare in via permanente il sostegno economico alla programmazione artistica per l’Associazione Arena Sferisterio, come già accade per altri festival italiani. Ed avrà come scopo la tutela e la salvaguardia dell’attività dello Sferisterio garantendone la sostenibilità e la continuità».

Aspettando il 60esimo

Sul provvedimento, la Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera svolgerà le audizioni del sovrintendente dell’Associazione, Flavio Cavalli e del presidente del Cda Sandro Parcaroli. Si tratta di una proposta importante per l’evento di punta del capoluogo, capace di portare a Macerata visitatori da tutto il mondo. Finanziamenti, poi, che arriverebbero in vista del 60esimo anniversario del Macerata Opera Festival.